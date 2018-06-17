Хавьер Маскерано: "У Исландии было полтора шанса, но при этом им удалось забить"

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано считает, что его команде надо готовиться к следующим матчам чемпионата мира и не переоценивать значение встречи первого тура с командой Исландии. Матч завершился вничью 1:1, а форвард латиноамериканцев Лионель Месси не забил пенальти.



- Нам надо двигаться дальше. Нельзя посыпать голову пеплом, - цитирует TyC Sports Маскерано. – Они защищались большими силами, а мы провели не лучший матч. У них за всю встречу фактически было полтора шанса, и им удалось забить.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу