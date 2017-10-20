Хавьер Маскерано: " Нужно быть невеждой, чтобы не ценить игры Месси"

Защитник "Барселоны" и сборной Аргентины Хавьер Маскерано не согласен с критиками, которые выражают недовольство игрой его одноклубника Лионеля Месси за выступление в национальной команде. Игрок обороны отметил, что высказывания о нападающем являются необъективными.

- Думаю, мы часто отталкиваемся от заранее придуманных для самих себя установок, - цитирует Ole Маскерано. - В случае с Месси так было всегда. Начинали говорить о вещах, не имеющих ничего общего с футболом. Это делалось для того, чтобы можно было его критиковать. С этим нельзя согласиться.

Что можно сказать человеку, который забил свыше 500 голов, который постоянно устанавливает новые рекорды? Нужно быть невеждой, чтобы не ценить игры Месси.

Напомним, сборная Аргентины напрямую вышла на чемпионат мира 2018 года благодаря хет-трику Месси в матче заключительного тура отборочного турнира против Эквадора (3:1).