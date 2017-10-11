Хавьер Маскерано: "Месси еще раз доказал, что он хозяин этой игры"

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано после победы над Эквадором (3:1) в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что эта встреча была для аргентинцев похожа на финал. Он также добавил, что нет слов, чтобы по достоинству описать игру нападающего Лионеля Месси.

Форвард в этой встрече отметился хет-триком, а Аргентина обеспечила себе место в финальной стадии ЧМ-2018.

- Из-за различных обстоятельств наша команда оказалась в непростой ситуации, в этом матче мы играли как в финале. Такая эта была встреча, - приводит Ole слова Маскерано. - Месси еще раз доказал, что он хозяин этой игры. Нет слов, чтобы по достоинству описать его игру. Думаю, что с этого момента нам нужно не только наслаждаться его игрой, но и помогать ему.