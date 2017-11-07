Хавьер Маскерано: "ЧМ-2018 - последний шанс для сборной Аргентины с Месси"

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано считает, что чемпионат мира-2018 станет последним шансом для национальной команды с нападающим Лионелем Месси выиграть турнир. Напомним, 11 ноября аргентинцы проведут товарищеский матч со сборной России в Москве.

- Надеюсь, мы вынесли урок из сложностей во время отборочного турнира чемпионата мира-2018, - цитирует Diario Jornada Маскерано. - Мы хотим построить команду, которая сможет хорошо выступить на мундиале в России. Сложно сказать о том, что в футболе есть справедливость, ведь игра в итоге не всегда дает то, что ты заслужил.

У Месси и других игроков сборной Аргентины будет еще одна возможность выиграть чемпионат мира. Многое будет зависеть от того, как команда подготовится к турниру, который станет последним шансом нынешнего поколения игроков сборной Аргентины чего-то добиться.​