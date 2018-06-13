Хавьер Ираола: "Что должен был сделать Лопетеги? Действовать, как Гризманн?"

Близкий друг Хулена Лопетеги Хавьер Ираола прокомментировал отставку своего товарища с поста главного тренера сборной Испании. Ранее сегодня стало известно, что на чемпионате мира-2018 командой будет руководить бывший спортивный директор сборной Фернандо Йерро.

Напомним, что вчера было объявлено о назначении Лопетеги главным тренером "Реала". Именно эти обстоятельства повлияли на решение президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса отправить специалиста в отставку.

- Никто не может сомневаться в Хулене, - цитирует Marca Ираолу. - А что он должен был сделать? Лучше было сообщить о назначении перед чемпионатом мира или действовать, как Антуан Гризманн? Думаю, что ситуация с "Реалом" никак не повлияла бы на его работу в национальной сборной.

Испанцы на чемпионате мира сыграют в группе В с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

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