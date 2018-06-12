Хавьер Эрнандес: "Оргии с проститутками не было, мы просто отмечали мой день рождения"

Форвард сборной Мексики Хавьер "Чичарито" Эрнандес опроверг информацию о том, что команда устроила оргию с 30 проститутками.

- Я хотел бы высказать свое мнение, потому что мне эта ложь уже надоела, - цитирует футболиста hola.com. - У нас был свободный вечер, и мы просто отмечали мой день рождения (форварду исполнилось 30 лет - прим. "СЭ"). Я пригласил всех игроков. Все пришли, кроме вратаря Хесуса Короны. Он извинился, так как в этот день он был занят. Было много гостей, мы вместе поужинали, а потом каждый уходил, когда хотел. Не было никаких проституток. Это неуважение к тем, кто был в гостях и к членам их семей.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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