Хавьер Эрнандес: "Оргии с проститутками не было, мы просто отмечали мой день рождения"

Форвард сборной Мексики Хавьер "Чичарито" Эрнандес опроверг информацию о том, что команда устроила оргию с 30 проститутками.
- Я хотел бы высказать свое мнение, потому что мне эта ложь уже надоела, - цитирует футболиста hola.com. - У нас был свободный вечер, и мы просто отмечали мой день рождения (форварду исполнилось 30 лет - прим. "СЭ"). Я пригласил всех игроков. Все пришли, кроме вратаря Хесуса Короны. Он извинился, так как в этот день он был занят. Было много гостей, мы вместе поужинали, а потом каждый уходил, когда хотел. Не было никаких проституток. Это неуважение к тем, кто был в гостях и к членам их семей.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/igroki-sbornoy-meksiki-otprazdnovali-poezdku-na-chm-2018-orgiey-1417806/