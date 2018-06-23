Хавьер Эрнандес - о соперниках по ЧМ-2018: "Все команды - сложные противники"

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес заявил, что его национальная команда должна победить шведов в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Сегодня мексиканцы обыграли сборную Кореи (2:1).

- Мы победили немцев и южнокорейцев, теперь нам надо сыграть со шведами, - цитирует ТАСС Эрнандеса. - Все команды - сложные противники, у нас положительные результаты, мы готовы играть против сборной Швеции и не хотим обращать внимание на похвалы, хотим играть с огромным удовольствием. Мы должны завоевать еще три очка, обыграв шведов, и затем играть в 1/8 финала.

Сборная Мексики выступает в группе F. Ей предстоит сыграть с командой Швеции (27 июня, Екатеринбург).

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: турнирное положение,

календарь турнира, расписание матчей по группам, датам и городам