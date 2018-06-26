Хавьер Эрнандес: "Матч со шведами будет не на жизнь, а на смерть"

Форвард сборной Мексики Хавьер "Чичарито" Эрнандес - о матче со сборной Швеции на ЧМ-2018.

- Мы победили во втором матче с Южной Кореей, но не думали, что это будет легкая группа. Мы знали, что все соперники сильные, они все будут показывать свои сильные стороны на поле. Кто бы мог подумать, что у нас к этому моменту будет шесть очков? Завтра будет замечательный матч не только для нас, но и для сборной Швеции, не на жизнь, а на смерть, - цитирует футболиста ТАСС. - Семь футболистов не сыграли ни минуты на этом чемпионате мира, но мы все готовы отдать все ради победы своей команды. Эти игроки тоже ценны, они помогают нашему настрою, и я вижу это. У нас много талантливых игроков, все мы важны, все эти ребята работают так же, как и мы. Хочу, чтобы страна волновалась и поддерживала нас. Я хочу, чтобы мы были достойны победить на чемпионате мира, к этому мы стремимся.

Матч Мексика - Швеция состоится в Екатеринбурге 27 июня и начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира-2018