Хавьер Дзанетти: "Сборная Аргентины еще себя покажет"

Бывший защитник сборной Аргентины Хавьер Дзанетти заявил, что эта команда еще сможет проявить себя на чемпионате мира-2018. Он также назвал главную опасность, с которой могут столкнуться аргентинские игроки в матче 1/8 финала турнира против Франции.

- Команде есть к чему стремиться, - сказал Дзанетти в интервью RT. - Но хорошо уже то, что она смогла выйти в 1/8 финала и выступит против такой сильной сборной, как Франция. Однозначно команда подготовится самым лучшим образом. Главной опасностью станет, если Аргентина будет уступать свои позиции, но в её составе также играют опытные игроки высокого статуса. Вполне возможно, что Аргентина ещё покажет себя в этом чемпионате.

Встреча 1/8 финала мирового первенства между Францией и Аргентиной состоится 30 июня в Казани.

Франция - Аргентина: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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