23:16 24 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хавбек сборной Сенегала: "Россия - очень толерантная страна"


Полузащитник сборной Сенегала Альфред Н'Диай заявил, что игроки его национальной команды очень довольны тем, как их приняли в России. Сегодня сенегальцы сыграли вничью (2:2) с японцами в матче группового этапа чемпионата мира

- Россия меня очень удивила, эта страна нас очень хорошо приняла, она очень толерантная, - цитирует сенегальца ТАСС. - Мне казалось, что у нас будут проблемы в России, но все проходит очень благополучно.

Сборная Сенегала выступает в группе H. Ей предстоит сыграть против Колумбии (28 июня, Самара).

Япония - Сенегал

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5319863

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