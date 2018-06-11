Хавбек сборной Саудовской Аравии отметил защиту сборной России

Полузащитник сборной Саудовской Аравии Яхья Аль-Шехри выразил мнение, что соперник по матчу открытия чемпионата мира-2018 сборная России особенно сильна в обороне. Команды проведут первый матч турнира 14 июня на стадионе "Лужники".

- У нас есть еще время, чтобы изучить игру сборной России, - цитирует "Р-Спорт" Аль-Шехри. - В первую очередь мы должны быть сконцентрированы на нашей игре. Надеюсь, мы сможем обыграть сборную России. Думаю, что матч против российской команды будет очень сложным. Надеюсь, что он сложится для нас удачно. Не стоит обращать внимания на результаты последних товарищеских матчей. Сборная Россия – хорошая команда с классными игроками. Она сильна коллективно и индивидуально, особенно игрой в защите.

Помимо игры с Россией, аравийцы встретятся с Уругваем и Египтом.

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей