Хавбек сборной Саудовской Аравии Отайф: "Хотим выйти из группы и, может, пройти его дальше"

Полузащитник сборной Саудовской Аравии Абдуллах Отаиф выразил надежду, что его команде удастся выйти из группы на чемпионате мира-2018. Аравийцы сыграют со сборной России в матче открытия турнира 14 июня. Также им предстоят встречи с Уругваем и Египтом.

- Сборная России по футболу - очень сильная команда, - цитирует "Р-Спорт" Отайфа. - У них очень хорошие, качественные игроки. Мы должны быть сфокусированы на собственной игре, а не на каких-то других вещах. Мы хотим порадовать наших болельщиков. Хотим выйти из группы и, может, пройти еще дальше. Для этого мы должны много работать.

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