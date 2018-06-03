17:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хавбек сборной Саудовской Аравии: "Не знаю никого из состава сборной России"

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Полузащитник сборной Саудовской Аравии Тайсир Аль-Джассим признался, что не следит за чемпионатом России. В матче открытия чемпионата мира 14 июня Россия сыграет против Саудовской Аравии.

– Россия – великолепная страна. Мы верим, что в плане организации все будет на высшем уровне, и нас ожидает один из лучших чемпионатов мира, – цитирует РИА "Новости" Аль-Джассима. – У нас пока нет большого количества информации о сборной России. Но россияне играют дома, у них будет большая поддержка. Если честно, никого не знаю из состава российской сборной, не слежу за их чемпионатом.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира встретится с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Сборная России объявила состав на чемпионат мира-2018 //
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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180603/1137610203.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Levbereg

Будет смешно, если наши у них проиграют))). Тогда мы точно некоторые фамилии запомним.

17:43

цска 19781978

Ну зато у нас бля.. все знают поголовно твою сбродную

17:28

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