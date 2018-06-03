Хавбек сборной Саудовской Аравии: "Не знаю никого из состава сборной России"

Полузащитник сборной Саудовской Аравии Тайсир Аль-Джассим признался, что не следит за чемпионатом России. В матче открытия чемпионата мира 14 июня Россия сыграет против Саудовской Аравии.
– Россия – великолепная страна. Мы верим, что в плане организации все будет на высшем уровне, и нас ожидает один из лучших чемпионатов мира, – цитирует РИА "Новости" Аль-Джассима. – У нас пока нет большого количества информации о сборной России. Но россияне играют дома, у них будет большая поддержка. Если честно, никого не знаю из состава российской сборной, не слежу за их чемпионатом.
Сборная России на групповом этапе чемпионата мира встретится с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180603/1137610203.html
Levbereg
Будет смешно, если наши у них проиграют))). Тогда мы точно некоторые фамилии запомним.
17:43
цска 19781978
Ну зато у нас бля.. все знают поголовно твою сбродную
17:28