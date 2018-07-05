Хасан аль-Тавади: "Катар проведет успешный ЧМ-2022 с помощью России"

Глава оргкомитета чемпионата мира по футболу 2022 года Хасан аль-Тавади отметил, что Катар может провести турнир не менее успешно, чем это делает Россия, но для этого ему понадобится помощь российской стороны. Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

– Чемпионат мира в России проходит на фантастически высоком уровне. Это один из лучших турниров в истории, и я говорю не только о футбольных турнирах, – цитирует РИА Новости аль-Тавади. - Атмосфера великолепна, организация великолепна, сам футбол великолепен. Чемпионат мира нереально успешен, уверен, что на таком уровне пройдут и последние десять дней. Но я не сомневаюсь, что через четыре года Катару по силам провести не менее успешный турнир. Правда, при одном условии – с помощью наших российских друзей.

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