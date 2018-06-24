Харри Кейн: "Знали, что Панама будет играть жестко"

Лучший игрок матча Англия - Панама (6:1) сказал, что был готов к грубости соперника.

- Не так часто забиваешь по три мяча на чемпионатах мира, - начал Кейн. - Мячик заберу с собой. Игра могла получиться непростой, но мы отлично начали и здорово сработали на стандартных положениях. Пенальти для меня это рутина. А третий мяч – очень повезло. Надеюсь, удача будет меня сопровождать и дальше.



- Теперь цель – лучший бомбардир?

- Главное – помогать команде. Впереди большой путь.

- Панама играла грубовато, не так ли?

- Знали, что игра будет агрессивной. Панамцы попытались таким образом нас остановить. Но мы были к этому готовыми. Играли правильно, видели, что внимательно работают судьи. Уверен, мы заслужили такой победы.

(Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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