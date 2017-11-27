Харри Кейн: "Жеребьевка ЧМ? Если хочешь выиграть турнир, встреч с сильнейшими не избежать"

Нападающий сборной Англии Харри Кейн с нетерпением ждет финальной части чемпионата мира и с интересом думает о жеребьевке, которая состоится в пятницу, 1 декабря в Москве. При этом он не склонен выбирать соперников для своей команды.

– Мы настроены позитивно, но все же больше думаем о себе. Мы знаем, что предстоит проделать еще огромный объем работы, и до чемпионата мира нас ждет несколько отличных товарищеских матчей. Здорово, что мы отобрались в финальную стадию. Это будет мой первый чемпионат мира, и меня это очень радует, – сказал Кейн в интервью пресс-службе ФИФА. – Жеребьевка? Я не из тех, кто думает, как бы избежать встречи с той или иной командой. Если хочешь выиграть крупный турнир, рано или поздно придется сыграть с сильнейшими соперниками.