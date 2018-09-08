Харри Кейн: "Я не достиг уровня Месси и Роналду"

Нападающий сборной Англии Харри Кейн отметил, что не хочет сравнений с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Форвард "Тоттенхэма" получил "Золотую бутсу", поскольку стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018 с шестью голами, тогда как у Роналду их было четыре, а у Месси один.

– Трудно сравнивать себя с этими двумя игроками, которые достигли невероятных результатов за последние десять лет, – цитирует A Bola Кейна. – Они на том уровне, которого все хотят достичь. Горжусь тем, что стал лучшим бомбардиром на чемпионате мира. Но не думаю, что достиг их уровня.