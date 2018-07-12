Харри Кейн: "Уверен, финалы у этой сборной Англии еще будут"

Нападающий сборной Англии Харри Кейн после поражения в 1/2 финала чемпионата мира от Хорватии (1:2 д.в.) выразил надежду, что уже в ближайших крупных турнирах команда выступит еще успешнее.

– Мы надеялись на победу, – сказал Кейн. – Тем более в первом тайме доминировали. Но потом все перевернулось, хорваты увеличили давление. А в добавочное время мы свои шансы не использовали, а соперник свои реализовал. Так всегда происходит в больших матчах.

– Момент, когда вы попали в штангу – переломный?

– Там был офсайд, в любом случае. Но у нас были и другие шансы. Стоит признать, матч был равный, но Хорватия победила по делу, потому что смогла забить в ключевые моменты. Конечно, сейчас тяжело, потому что мы были так близки к мечте. Но мы можем собой гордиться. И нужно использовать этот опыт в следующих турнирах. Сто процентов, этот опыт момент обязательно поможет нашей молодой команде. Уверен, наши финалы впереди! (Филипп ПАПЕНКОВ)

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