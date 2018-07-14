Харри Кейн станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018. Если Гризманн или Мбаппе не сделают покер в финале

Капитан сборной Англии Харри Кейн де-факто стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2018. Он забил 6 голов в семи играх и не смог отличиться в сегодняшнем матче за третье место против Бельгии (0:2).

Из футболистов, продолжающих участие в турнире, по три мяча забили игроки финалиста сборной Франции - Антуан Гризманн и Кильян Мбаппе. Таким образом, для завоевания "Золотой бутсы" турнира им необходимо сделать в финале против Хорватии покер. На данный момент только один футболист забивал три мяча в финале ЧМ - англичанин Джефф Херст в финале турнира 1966 года против ФРГ (4:2).

У сборной Хорватии ни один игрок не забивал больше двух мячей. Разумеется, теоретически лучшим бомбардиром может стать любой игрок финалистов турнира, но вероятность того, что кто-то из них забьет пять голов или больше, крайне мала.

Кроме Кейна только один англичанин смог стать лучшим бомбардиром чемпионатов мира - Гари Линекер в 1986 году.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)