22:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Харри Кейн: "Сборная Англии может выиграть чемпионат мира"

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Нападающий сборной Англии Харри Кейн выразил мнение, что команде по силам дойти до самой вершины на чемпионате мира в России. Ранее стало известно, что Кейн будет капитаном на этом турнире.

- Думаю, сборная Англии может выиграть чемпионат мира, - цитирует The Telegraph Кейна. - Конечно, мы знаем, что не являемся фаворитами турнира, но взгляните на этот удивительный сезон. Никто не мог и представить, что "Ливерпуль" сможет дойти до финала Лиги чемпионов, но он сделал это. У Англии молодая команда, и это может сыграть в нашу пользу. Нам необходима уверенность, но не наглость. На чемпионате мира играют хорошие команды, но мы будем бороться. 

Напомним, что сборная Англии побеждала на мировом первенстве лишь раз, в 1966 году.

В России англичане сыграют в группе G c Бельгией, Панамой и Тунисом.

Все о чемпионате мира в России читайте здесь.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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hottie

Ну не меньше, но и ненамного больше)

22:56

NapoliFC

Шансов меньше чем у сборной России.

22:30

Serenky25

Не Хайли лайкли.

22:22

glazun.de

А может и нет)

22:20

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