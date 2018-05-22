Харри Кейн: "Сборная Англии может выиграть чемпионат мира"

Нападающий сборной Англии Харри Кейн выразил мнение, что команде по силам дойти до самой вершины на чемпионате мира в России. Ранее стало известно, что Кейн будет капитаном на этом турнире.
- Думаю, сборная Англии может выиграть чемпионат мира, - цитирует The Telegraph Кейна. - Конечно, мы знаем, что не являемся фаворитами турнира, но взгляните на этот удивительный сезон. Никто не мог и представить, что "Ливерпуль" сможет дойти до финала Лиги чемпионов, но он сделал это. У Англии молодая команда, и это может сыграть в нашу пользу. Нам необходима уверенность, но не наглость. На чемпионате мира играют хорошие команды, но мы будем бороться.
Напомним, что сборная Англии побеждала на мировом первенстве лишь раз, в 1966 году.
В России англичане сыграют в группе G c Бельгией, Панамой и Тунисом.
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Туниса
- Сборная Панамы
- Чемпионат мира 2018
- Харри Кейн
hottie
Ну не меньше, но и ненамного больше)
22:56
NapoliFC
Шансов меньше чем у сборной России.
22:30
Serenky25
Не Хайли лайкли.
22:22
glazun.de
А может и нет)
22:20