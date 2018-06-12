Харри Кейн: "Сборная Англии хочет выиграть ЧМ-2018"

Капитан и нападающий сборной Англии Харри Кейн заявил, что его национальная команда стремится выиграть мировое первенство. Англия сыграет в группе G против сборных Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

- Мы должны быть агрессивными и храбрыми. Наша цель - победа на чемпионате мира, - приводит слова 24-летнего форварда портал FourFourTwo. - Будем стараться выиграть каждый матч. Для меня это самое важное соревнование в карьере.

В минувшем сезоне Кейн провел 5 матчей в составе сборной Англии и забил 5 голов.

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