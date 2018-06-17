Харри Кейн: "С Роналду сложно соперничать, но я об этом не думаю"

Капитан сборной Англии Харри Кейн дал понять, что не думает о бомбардирском соперничестве с португальским нападающим Криштиану Роналду. Роналду возглавил таблицу бомбардиров чемпионата мира-2018, сделав хет-трик в игре с Испанией (3:3).

- Есть впечатление, что на чемпионате мира-2018 испытывают затруднения те команды, которые владеют мячом. И влияет ли на игру состояние газона?

- Нужно проверить, в какой состоянии будет газон. Насколько он окажется сухим - и насколько близок к тому идеалу, к которому мы привыкли. Мы хотели бы доминировать на поле.

- После хет-трика Криштиану Роналду в вас родился дух соперничества в борьбе за звание главного бомбардира?

- О да! Давление есть, с Криштиану сложно соперничать. Но я не слишком много об этом думаю - концентрируюсь на себе и на моей команде. Надеюсь, мы не разочаруем. (Дмитрий СИМОНОВ)

Тунис - Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское) //

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