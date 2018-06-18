Харри Кейн: "Когда мы забили Тунису в концовке, справедливость восторжествовала"

Нападающий сборной Англии Харри Кейн после победы над Тунисом (2:1) в матче группового турнира чемпионата мира-2018 подчеркнул, что арбитр встречи мог назначить в ворота тунисцев несколько пенальти. Кейн стал автором дубля, причем победный мяч провел уже в добавленное ко второму тайму время.

- Это здорово. Я очень горжусь ребятами. Было непросто. Мы хорошо играли, особенно в первом тайме и могли забить больше, - цитирует BBC Кейна. - Это чемпионат мира, матчи идут до последних секунд. Я в шоке!

Мы могли заработать несколько пенальти. При подаче угловых они нас хватали и цепляли. Возможно, частично справедливость восторжествовала, когда мы забили в концовке. Это футбол. Мы показали хороший характер. Я очень горд, мы много работали на тренировках и рвались в бой.

Все о чемпионате мира по футболу - здесь