Харри Кейн: "Если бы до турнира мне сказали, что возможен полуфинал Англия - Россия, назвал бы этого человека мечтателем"

Нападающий сборной Англии и лучший на данный момент бомбардир чемпионата мира Харри Кейн на пресс-конференции перед матчем против Швеции признался, что после победы в серии пенальти над колумбийцами в 1/8 финала у британцев появилась уверенность в своих силах. Также он заявил, что не думает о личных достижениях, передает из Самары корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Только бразильцу Роналдо после 1974 года удавалось забить более шести голов за один чемпионат мира. У вас – уже шесть, и вы можете превзойти достижение. Что об этом думаете?

- Ничего. Я об этом вообще не думал, пока вы мне не сказали. Я – форвард, должен помогать своей команде, забивать голы или отдавать результативные передачи. Естественно, будем надеяться, что я смогу повысить свой результативный счет, но надо фокусироваться на командной игре и на победе.

- Сейчас исторический момент для Англии, она может выиграть чемпионат мира. Чувствуете это?

- Мы пока не думаем о золоте. Прошла лишь половина турнира, впереди достаточно длинный путь. Нужно сделать еще один шаг в ближайшем матче.

- Победа в серии пенальти над Колумбией дала невероятный подъем эмоций?

- Конечно! Это же плей-офф. Мы, как сказал наш тренер, молодая и неопытная команда. Для нас тогда получилась очень сложная ночь, колумбийские болельщики яростно болели за своих, мы пропустили гол на последних минутах основного времени... Но сумели перебороть себя и соперника. После таких побед появляются чувства победителей, становишься уверен в себе. Думаю, если завтра дело дойдет до серии пенальти опять, вновь сможем справиться с трудностями.

- Если бы какой-то человек сказал вам перед стартом турнира, что в полуфинале Россия может сыграть с Англией, как бы вы назвали этого человека?

- Даже не знаю... Не думаю, что многие предполагали, что такое возможно. Наверное, назвал бы этого человека мечтателем!

Сборная Англии в 1/8 финала чемпионата мира встретится с командой Швеции (7 июля, Самаоа).

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