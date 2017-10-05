Харри Кейн: "Буду очень горд выводить сборную Англии на "Уэмбли"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отметил, что горд быть капитаном сборной Англии на матче отбора чемпионата мира-2018 со Словенией. Вчера главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт сообщил о том, что форвард получит капитанскую повязку.

– Буду очень горд выводить сборную Англии на "Уэмбли". Важная игра, – написал в Твиттере Кейн.

Матч Англия – Словения пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.