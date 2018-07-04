Харри Кейн: "Англия прекрасно играла, контролировала игру"

Нападающий сборной Англии Харри Кейн после победы над Колумбией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, пен. - 4:3) признался, что гордится своей командой. Также он рад, что забил уже 6-й гол на турнире.

– Столько эмоций! Гордость. Мы прекрасно играли, контролировали игру, - отметил Кейн. - Нам не повезло, что пропустили гол на последней минуте. Решили, что на нас это не должно повлиять. У нас есть команда. Очень горжусь и тренерским штабом, и ребятами.

– Какой опыт вынесли из этого матча?

– Много говорилось, что мы неопытная, молодая команда. Но сегодня мы приобрели огромный опыт, стали взрослее. Хоть мы и промахнулись, не забили один пенальти, вратарь отбил другой 11-метровый. Мы знаем, что в прошлом у Англии с пенальти не очень хорошо получалось. Но главное, что мы верили в себя и сделали это.

– Сегодня вы забили шестой гол. Что думаете об этом рекорде?

– Очень горжусь этим. Как нападающий, ты хочешь забивать голы. У нас было несколько пенальти на этом турнире, и будем надеяться, что продолжим это делать. Очень горжусь этим достижением, но хочу играть еще лучше и забивать еще больше. С нетерпением жду следующего матча.

– Чувствуете, что можете добиться всего, что угодно?

– Да. Сначала мы комфортно вышли из группы, теперь вышли в четвертьфинал и выиграли серию пенальти. Надеюсь, что и в болельщиков дома это вселит уверенность. (Игорь РАБИНЕР)

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