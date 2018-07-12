03:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Харри Кейн: "Англия еще долго не сможет отойти от этого поражения"


Нападающий сборной Англии Харри Кейн после полуфинала ЧМ-2018 против Хорватии (1:2 д.в.) отметил, что англичане не скоро смогут забыть эту игру. По его словам, на команду оказывалось сильное давление.

- Игра могла пойти в обе стороны, была пара моментов, где мы ощущали преимущество над соперником, - приводит ТАСС слова Кейна. - Было замечательно находиться на чемпионате мира так долго, подойти к финалу так близко. Мы еще долго не сможем оправиться от этого поражения.

В начале матча нам очень повезло, потому что счет был уже 1:0 в первой половине игры. На нас оказывалось очень сильное давление. Немного не хватило для победы. У нас были шансы выиграть, но сегодня была та игра, когда небольшие отличия делают большую разницу в игре.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь

Опрос

Франция - Хорватия: кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5366804

К комментариям
1
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
Материалы других СМИ