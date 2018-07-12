Харри Кейн: "Англия еще долго не сможет отойти от этого поражения"

Нападающий сборной Англии Харри Кейн после полуфинала ЧМ-2018 против Хорватии (1:2 д.в.) отметил, что англичане не скоро смогут забыть эту игру. По его словам, на команду оказывалось сильное давление.

- Игра могла пойти в обе стороны, была пара моментов, где мы ощущали преимущество над соперником, - приводит ТАСС слова Кейна. - Было замечательно находиться на чемпионате мира так долго, подойти к финалу так близко. Мы еще долго не сможем оправиться от этого поражения.

В начале матча нам очень повезло, потому что счет был уже 1:0 в первой половине игры. На нас оказывалось очень сильное давление. Немного не хватило для победы. У нас были шансы выиграть, но сегодня была та игра, когда небольшие отличия делают большую разницу в игре.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь