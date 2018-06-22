Хамес Родригес готов сыграть с Польшей с первых минут

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес готов выйти в стартовом составе на поле в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Польши, сообщает ТАСС. Хавбек из-за повреждения в стартовой игре с Японией (1:2) вышел на поле только в середине второго тайма.

В пятницу хавбек "Баварии" тренировался в общей группе без ограничений.

Польша - Колумбия: чемпионат мира по футболу, 24 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало - в 21.00 (время московское) //

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей