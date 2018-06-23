Хамес Родригес готов играть в матче Польша - Колумбия

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман заявил, что лидер команды Хамес Родригес готов на сто процентов и сыграет в завтрашнем матче против Польши.

- После поражения от Японии мы сразу начали готовиться к следующему матчу. У нас равная группа по силе. Для всех четырех команд еще ничего не потеряно. Мы начали плохо, но надо преодолеть это. У нас осталось всего несколько часов до важнейшей игры. Сейчас мы больше работаем над психологией. Нужна концентрация в ключевые моменты.

- Готов ли играть Хамес?

- Это важный игрок нашей команды. Он в хорошей форме. Он хорошо тренируется. Он готов. Хамес сыграл в прошлом мачте, и это придало ему уверенностью. Да, были проблемы, но он работал очень интенсивно. Думаю, что он сможет выложиться на сто процентов. (Артур ЕНИКЕЕВ)



Польша - Колумбия: чемпионат мира по футболу, 24 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало - в 21.00 (время московское)

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