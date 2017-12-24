Халк: "Я был всем доволен в России. Хочу попасть на чемпионат мира-2018"

Нападающий "Шанхай Шанган" Халк отметил, что хочет пробиться в состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2018. По словам форварда, он хочет поехать на турнир в Россию, где провел 4 года, выступая за "Зенит". Питерский клуб бразилец покинул в 2016 году

- Было бы здорово сыграть на чемпионате мира в России, - приводит Globo слова Халка. - В этой стране я играл четыре года и был всем очень доволен. Я выигрывал титулы и индивидуальные призы, это было очень приятно. Я собираюсь много работать, чтобы получить шанс в сборной. Еще ничего не решено.