Халид Бутаиб: "Не бросали в Буаддуза камни за автогол"

Нападающий сборной Марокко Халид Бутаиб после поражения от Ирана в матче чемпионата мира-2018 (0:1) признался, что команда не винит Азиза Буаддуза​, который стал автором автогола. Игрок срезал мяч в свои ворота на 5-й добавленной минуте.

– Буаддуз был очень разочарован, – цитирует L'Equipe Бутаиба. – Он чувствует, что это его вина. Мы не бросали в него камни. Мы пытались поддержать его насколько это возможно.

Азиз Буаддуз – о своем автоголе: "Я идиот" //

Азиз Буаддуз: "Мне остается только извиниться за автогол" //

​Автогол головой! Марокканец Буаддуз отправил мяч в свои ворота в игре с Ираном