Хабиб Нурмагомедов: "Пацаны играли за всех, все-таки соперники были, что не имя, то легенда"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной России над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира.

- Нереальные эмоции, видно было пацаны играли за всех, все таки соперники были, что не имя, то легенда, - написал боец MMA в Инстаграме.

Россия в 1/4 финала чемпионата сыграет против Хорватии 7 июля в Сочи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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