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Хабиб Нурмагомедов будет болеть за Погба и сборную Франции в финале ЧМ-2018


Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов сообщил, что в финале ЧМ-2018 будет болеть за сборную Франции и лично за Поля Погба. Французы в финальном поединке сыграют со сборной Хорватии.

- Вперед, Поль Погба. Сегодня я выбираю Францию, - написал спортсмен в Твиттере.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

 

Let’s go @paulpogba Today I choose France

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 15 Июл 2018 в 5:26 PDT

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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