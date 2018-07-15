Хабиб Нурмагомедов будет болеть за Погба и сборную Франции в финале ЧМ-2018

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов сообщил, что в финале ЧМ-2018 будет болеть за сборную Франции и лично за Поля Погба. Французы в финальном поединке сыграют со сборной Хорватии.

- Вперед, Поль Погба. Сегодня я выбираю Францию, - написал спортсмен в Твиттере.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)