Хабиб: "Это было великолепное путешествие сборной России на лучшем чемпионате мира"

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов отметил, что сборная России продемонстрировала великолепное выступление на чемпионате мира-2018. Также он подчеркнул, что этот турнир стал одним из лучших в истории.

"Это было великолепное путешествие сборной России на лучшем чемпионате мира за всю историю футбола (мое мнение). Уверен, что очень много детей по всей стране смотрели и брали с вас пример. Молодцы", - написал Хабиб в Инстаграме.

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Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018