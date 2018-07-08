03:58 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хабиб: "Это было великолепное путешествие сборной России на лучшем чемпионате мира"


Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов отметил, что сборная России продемонстрировала великолепное выступление на чемпионате мира-2018. Также он подчеркнул, что этот турнир стал одним из лучших в истории.

"Это было великолепное путешествие сборной России на лучшем чемпионате мира за всю историю футбола (мое мнение). Уверен, что очень много детей по всей стране смотрели и брали с вас пример. Молодцы", - написал Хабиб в Инстаграме.

Россия - Хорватия

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