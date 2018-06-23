Гжегож Крыховяк: "И Польша, и Колумбия в тяжелой ситуации"

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от игры с Колумбией в рамках второго тура группового турнира чемпионата мира-2018. В стартовом туре обе сборные проиграли со счетом 1:2. Польша уступила Сенегалу, Колумбия - Японии.

- Обе команды в очень тяжелой ситуации, - сказал Крыховяк. - Мы думаем только трех очках. Да, у Колумбии много сильных игроков, но мы будем сосредоточены на своей игре. Мы пропустили два гола от Сенегала по собственной вине. Очень хотим избежать таких нелепых ошибок завтра. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Польша - Колумбия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)