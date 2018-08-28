Гюндоган высказался об Эрдогане и расколе в сборной Германии на ЧМ-2018

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что не намерен завершать карьеру в сборной Германии, несмотря на давление со стороны общественности. Хавбек "горожан" и его соотечественник из "Арсенала" Месут Езил подверглись критике за фотографию с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

СМИ: сборная Германии во время ЧМ-2018 раскололись на два лагеря

Накануне издание Spiegel сообщило, что во время чемпионата мира-2018 в бундестим произошел раскол. Одной из его причин стало происхождение некоторых футболистов. Среди них были Гюндоган, Езил и Жером Боатенг.

– Всю свою жизнь в Германии у меня был только положительный опыт, я хочу повторить это четко, – цитирует Bild Гюндогана. – Но есть те, кто использовал фотографию с Эрдоганом в политических целях. В том числе, переступив границы расизма. Если такое количество людей совершает нападки на вас, если вас освистывают фанаты, а политики оскорбляют, вы задаетесь вопросом: "Станет ли все когда-нибудь по-прежнему?"

Но я не хочу убегать. Я хочу продолжать играть за Германию, если Йоахим Лев будет вызывать меня.

Скандал с фотографиями Гюндогана и Езила с Эрдоганом разразился незадолго до начала чемпионата мира-2018 в России, на котором команда не смогла защитить титул, завоеванный на турнире в Бразилии 4 года назад. Немцы не вышли из группы, заняв 4-е место в квартете с Мексикой, Швецией и Кореей.