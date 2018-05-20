Гюндоган ответил на критику за встречу с Эрдоганом: "Я предан Германии"

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган встретился с представителями Немецкого футбольного союза. Он прокомментировал свою встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель ранее раскритиковал Месута Езила и Илкая Гюндогана за встречу с Эрдоганом. Немецкие футболисты турецкого происхождения сфотографировались с ним и подарили футболку.
"Немецкий футбольный союз уважает особый статус наших игроков с учетом их происхождения. Но союз и футбол придерживаются ценностей, которые не соблюдает Эрдоган. Поэтому неправильно, что игроки сборной участвуют в его предвыборной кампании", - написал Гриндель в Твиттере.
О встрече с представителями организации Гюндоган рассказал в Инстаграме.
- Я решил прервать свой отпуск в Дубае и встретится с представителями Немецкого футбольного союза. Также я с удовольствием пообщался с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Я сказал президенту, что я предан Германии, но я турок по происхождению. Я понимаю, почему меня критикуют. Но мне было очень обидно, что меня обвинили в том, что я не уваажаю немецкие ценности, - отметил игрок.- Я гражданин Германии и пою гимн страны, когда его исполняют перед матчами сборной. Здесь живут мои дети. Германия дала достойную жизнь моим родителям. Я больше не хочу говорить о политике, хочу сосредоточиться на футболе и на том, чтобы побеждать.
Ich habe meinen Urlaub in Dubai auf eigenen Wunsch unterbrochen, um mit dem DFB zu reden. Besonders froh bin ich, dass ich heute von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen wurde. Der Bundespräsident wollte auch meine Sichtweise verstehen. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich zu Deutschland und der deutschen Nationalmannschaft bekenne, aber durch meine Familie auch eine türkische Seite in mir habe. Ganz ehrlich, ich respektiere die Liebe meiner Eltern zu Ihrer Heimat und zu ihrem Dorf, in dem auch meine Großeltern noch leben und das für meine Familie ein zweites Zuhause nach Gelsenkirchen ist. Ich verstehe die Kritik an meinem Handeln. Aber es hat mich persönlich sehr getroffen, mir vorwerfen zu lassen, dass ich unsere Werte nicht respektiere. Ich bin deutscher Staatsbürger, der die Nationalhymne singt. Aber was für mich viel wichtiger ist. Meine Kinder werden in diesem Land leben, das meiner Familie faire Chancen gegeben hat. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich mich dazu fürs Erste nicht mehr äußern möchte. Ab jetzt soll es endlich wieder um das gehen, was wir am besten können: Fußball! Und nicht mehr um Politik. Jetzt zählt nur eins: WIR wollen gewinnen.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/