Гюндоган ответил на критику за встречу с Эрдоганом: "Я предан Германии"

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган встретился с представителями Немецкого футбольного союза. Он прокомментировал свою встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель ранее раскритиковал Месута Езила и Илкая Гюндогана за встречу с Эрдоганом. Немецкие футболисты турецкого происхождения сфотографировались с ним и подарили футболку.

"Немецкий футбольный союз уважает особый статус наших игроков с учетом их происхождения. Но союз и футбол придерживаются ценностей, которые не соблюдает Эрдоган. Поэтому неправильно, что игроки сборной участвуют в его предвыборной кампании", - написал Гриндель в Твиттере.

О встрече с представителями организации Гюндоган рассказал в Инстаграме.

- Я решил прервать свой отпуск в Дубае и встретится с представителями Немецкого футбольного союза. Также я с удовольствием пообщался с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Я сказал президенту, что я предан Германии, но я турок по происхождению. Я понимаю, почему меня критикуют. Но мне было очень обидно, что меня обвинили в том, что я не уваажаю немецкие ценности, - отметил игрок.- Я гражданин Германии и пою гимн страны, когда его исполняют перед матчами сборной. Здесь живут мои дети. Германия дала достойную жизнь моим родителям. Я больше не хочу говорить о политике, хочу сосредоточиться на футболе и на том, чтобы побеждать.

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