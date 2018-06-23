Густаво Пойет: "Предпочту Португалию Испании"

Знаменитый уругвайский специалист, главный тренер "Бордо" Густаво Пойет в интервью "СЭ" отметил, что предпочел бы сыграть с Португалией, а не Испанией​ в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

– Уругвай и Россия уже в плей-офф. Может, тренерам дать время резервистам в очной встрече?

– Есть два тренерских подхода. Одни считают, что лучше дать отдохнуть лидерам. А другие, что так делать нельзя, ведь нарушатся игровые связи. Не удивлюсь, если оба тренера решат сделать по-разному.

– Простой вопрос: Испания или Португалия?

– Испания сильна в командной игре, хотя ее матч с Ираном мне понравился намного меньше встречи с Португалией. У Португалии же Криштиану Роналду, но командная игра прихрамывает. Я бы предпочел сыграть с Португалией. (Гоша ЧЕРНОВ)

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