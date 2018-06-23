Густаво Пойет: "Много слышал о Головине"

Знаменитый уругвайский специалист, главный тренер "Бордо" Густаво Пойет в интервью "СЭ" заявил, что многое слышал о полузащитнике сборной России Александра Головина​. На чемпионате мира-2018 хавбек отметился голом и двумя голевыми передачами в двух матчах.

– Кто вам особенно понравился в сборной России?

– Я много слышал в последнее время о Головине. Но, честно говоря, сам не хочу выделять кого-то. Знаю, что почти все российские футболисты играют дома.

– В России очень хотят, чтобы Головин уехал за границу. Согласны?

– Нельзя просто так отправлять футболиста в другую страну. Да, по качеству определенный игрок может подходить определенному клубу, но не забывайте о других вещах. Когда ты уезжаешь из родной страны, то полностью меняешь свою жизнь. Вплоть до быта. А есть еще психология. Игрок может быть ментально просто не готов к переезду в другую страну! Согласится ли семья на переезд? Если нет, как игрок переживет это? Деталей – масса. (Гоша ЧЕРНОВ)

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