Густав Свенссон: "Обидно проиграть таким образом"

Полузащитник сборной Швеции Густав Свенссон выразил разочарование поражением в матче чемпионата мира с Германией (1:2). Шведы пропустили второй мяч на последней добавленной минуте.

– Мы очень разбиты, потому что приложили большие усилия, а проиграть таким образом очень обидно, – цитирует AFP Свенссона. – Чувствовали, что игра под нашим контролем, хотя Германия создавала моменты. Тяжело так проигрывать. Мы еще можем выйти в плей-офф. Впереди игра с Мексикой, которая себя хорошо показала. Но мы должны сражаться.

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