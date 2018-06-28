Гус Хиддинк посетил тренировку сборной России

Сегодня, 28 июня, в Новогорске проходит тренировка сборной России. Национальная команда продолжает готовиться к встрече с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира. На занятии присутствует бывший главный тренер сборной Гус Хиддинк (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры – 17.00 по московскому времени.

Особую радость у Хиддинка вызвала встреча с Игнашевичем #сборнаяРоссии pic.twitter.com/liS8npzNQF – Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 28 июня 2018 г.

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