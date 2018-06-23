Гус Хиддинк: "Португалия для России предпочтительнее Испании"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в интервью "СЭ" выразил мнение, что российской команде в 1/8 финала чемпионата мира-2018 было бы удобнее сыграть с Португалией, а не Испанией. По мнению голландского специалиста, в матчах с такими соперниками не стоит думать только об обороне.

– На ваш взгляд, кто сейчас для России удобнее – португальцы или испанцы?

– Португалия. Мне нравится, как играет Испания. Ее оппоненту надо всегда быть настороже. Чуть-чуть потерял бдительность – и она со своим комбинационным стилем тут же накажет. А у Португалии наказывать способен только Криштиану Роналду.

– Его вообще как-то можно остановить?

– У Роналду есть нюх, чтобы выбрать правильную позицию, появиться в непредсказуемой для соперника точке, и – бум! Но не могу сказать, что против того же Марокко после гола, забитого в самом начале матча, он играл хорошо.

Испания же может молчать весь матч, а потом убить тебя за последние 20 минут. С другой стороны, вы видели, как Иран играл с Испанией? Первый тайм – только от обороны, но потом иранцы пропустили и сказали: "О, давайте-ка поиграем в футбол". И оказалось, что они опасны! У них даже моменты были острее, чем у испанцев. Но сравнять счет Иран не успел. Урок? Держите головы выше, не думайте весь матч только о том, чтобы отстоять свои ворота. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью первая часть интервью Хиддинка