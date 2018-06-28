Гус Хиддинк: "Почему бы России не сотворить сенсацию? Желаю ей дойти до финала"

Сегодня тренировку сборной России на базе в Новогорске посетил бывший главный тренер Гус Хиддинк, под чьим руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Голландский специалист в своем выступил перед футболистами, пожелав им удачи в матче 1/8 финала чемпионата мира с Испанией, после чего дал интервью пресс-службе РФС.

– Каковы ваши ожидания от матча со сборной Испании?

– В прошлом году я смотрел игру сборной России на Кубке конфедераций в Санкт-Петербурге и, честно говоря, был не в восторге от уровня ее игры. Однако именно на том турнире можно было увидеть, что у сборной получается хорошо, а что – не очень, и понять, что необходимо улучшить. Сборная показывала невнятную игру и в контрольных матчах накануне турнира, но все это негативное впечатление о ней резко изменилось во время первого и, в особенности, второго матча чемпионата мира, так как первый был против не очень сильного соперника. Вторая игра была важна для демонстрации того, что сборная может играть на стабильно высоком уровне. То, что они сделали, было потрясающе!

– Теперь нам предстоит сыграть с Испанией.

– Да, теперь настал час Испании, одной из сильнейших европейских сборных. На Евро-2008, когда я тренировал сборную России, мы дважды встречались с этой командой: на групповом этапе и в полуфинале. Оба матча мы проиграли, и воскресная встреча – отличная возможность взять реванш за те поражения. Надеюсь, что ребята сделают это, хотя и будет очень сложно. В наши дни дух команды, а также поддержка болельщиков принимающей страны играют важнейшую роль, поэтому почему бы не сотворить сенсацию?

– Что вы могли бы посоветовать нашим футболистам накануне игры?

– У сборной очень опытный тренер, у которого, безусловно, будет свой план на игру, и не один. Футболисты сделали то, чего сборной не удавалось давно. Люди на улицах счастливы, а имидж российского футбола и страны в целом вырос. Что они должны делать дальше? Безусловно, выполнить установку тренера на игру, которую он дает им на тактических занятиях. Пусть наслаждаются моментом, потому что играть в плей-офф чемпионатов Европы и мира получается далеко не каждый день. Я думал, что в матче с Египтом сборная покажет закрытый оборонительный футбол, но ребята много атаковали и получали удовольствие от игры, и это очень важно.

– Пожелаете что-то нашей команде?

– Хочу пожелать сборной России пройти весь путь на этом чемпионате мира вплоть до финала. Это будет очень сложно, команду будут ждать сильные соперники. Но от сборной России на этом турнире никто не ждет серьезных успехов, она – темная лошадка. Если Россия пройдет Испанию, то эффект будет тот же, как от вчерашней победы Кореи над Германией.

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия состоится 1 июня в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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