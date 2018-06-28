Гус Хиддинк: "Может ли Россия пройти Испанию? Ряд фаворитов уже отправился домой"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк после визита в Новогорск, на базу команды Станислава Черчесова, ответил на вопросы испанских журналистов о предстоящем матче 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией.

- Подготовка к турниру у россиян прошла не лучшим образом, - отметил Хиддинк, - но по ходу чемпионата сборная выросла на глазах. Поэтому сейчас она полна сил - на игру с Испанией у российской команды большие планы. Конечно, у испанцев огромный опыт, к тому же для ряда игроков это последний крупный турнир, так что, полагаю, они будут бороться до конца. Но Россия ярко проявила себя в двух первых матчах, поэтому их очное противостояние будет сложным для обеих сторон.

В российской команде есть несколько игроков в центре поля, которые нравятся мне особенно. Молодой полузащитник Головин - отличный игрок. Россия сильна и в атаке - оба нападающих очень опасны. Может ли Россия выбить Испанию? На этом турнире ряд сильных команд уже отправился домой, так что всем фаворитам стоит быть осторожными. Уверен, в "Лужниках" будет невероятная атмосфера, но это не должно повлиять на испанских футболистов - у них достаточно опыта, чтобы справиться с таким давлением. Испания не очень хорошо начала чемпионат, но великие команды набирают скорость по ходу турнира.

Что я сказал игрокам российской сборной? Поприветствовал тех четверых-пятерых футболистов, кто остался в команде со времен Евро-2008. Буду ли я болеть за Россию? Я за красивый футбол. Испания - и сборная, и испанские клубы, - много подарила мне в этом аспекте.

По поводу того, изменил бы я что-то в составе сборной Испании - я ведь не Лопетеги! Ой, Лопетеги же больше нет в сборной - тогда я ведь не Йерро! Но я отлично знаком с Фернандо и уверен - какой бы сложной ни была ситуация в испанской сборной, она ее преодолеет. (Егор БЫЧКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия состоится 1 июня в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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