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Гус Хиддинк: "Может ли Россия пройти Испанию? Ряд фаворитов уже отправился домой"

Сегодня. Новогорск. Тренировка сборной России. Гус ХИДДИНК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Новогорск. Тренировка сборной России. Гус ХИДДИНК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк после визита в Новогорск, на базу команды Станислава Черчесова, ответил на вопросы испанских журналистов о предстоящем матче 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией.

 
Сегодня. Новогорск. Тренировка сборной России. Гус ХИДДИНК и Сергей ИГНАШЕВИЧ.Черчесов позвал в сборную Хиддинка. А с ним - удачу и веру

- Подготовка к турниру у россиян прошла не лучшим образом, - отметил Хиддинк, - но по ходу чемпионата сборная выросла на глазах. Поэтому сейчас она полна сил - на игру с Испанией у российской команды большие планы. Конечно, у испанцев огромный опыт, к тому же для ряда игроков это последний крупный турнир, так что, полагаю, они будут бороться до конца. Но Россия ярко проявила себя в двух первых матчах, поэтому их очное противостояние будет сложным для обеих сторон.

В российской команде есть несколько игроков в центре поля, которые нравятся мне особенно. Молодой полузащитник Головин - отличный игрок. Россия сильна и в атаке - оба нападающих очень опасны. Может ли Россия выбить Испанию? На этом турнире ряд сильных команд уже отправился домой, так что всем фаворитам стоит быть осторожными. Уверен, в "Лужниках" будет невероятная атмосфера, но это не должно повлиять на испанских футболистов - у них достаточно опыта, чтобы справиться с таким давлением. Испания не очень хорошо начала чемпионат, но великие команды набирают скорость по ходу турнира.

Что я сказал игрокам российской сборной? Поприветствовал тех четверых-пятерых футболистов, кто остался в команде со времен Евро-2008. Буду ли я болеть за Россию? Я за красивый футбол. Испания - и сборная, и испанские клубы, - много подарила мне в этом аспекте.

По поводу того, изменил бы я что-то в составе сборной Испании - я ведь не Лопетеги! Ой, Лопетеги же больше нет в сборной - тогда я ведь не Йерро! Но я отлично знаком с Фернандо и уверен - какой бы сложной ни была ситуация в испанской сборной, она ее преодолеет. (Егор БЫЧКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия состоится 1 июня в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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