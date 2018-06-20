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Гус Хиддинк: "Может, Игнашевич сыграет еще на одном чемпионате мира"


Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в шутку предположил, что Сергей Игнашевич может сыграть еще на одном чемпионате мира. 38-летний игрок попал в сборную России на ЧМ-2018, заменив Руслана Камболова. Он провел две полных игры - против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).

- Может,  Игнашевич сыграет еще на одном чемпионате мира, потом еще на одном... - сказал Хиддинк в эфире передачи "Все на матч!". - Он не хочет останавливаться. Акинфеев тоже не хочет останавливаться.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

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