Гус Хиддинк: "Мне нравится Дзюба. У него большое сердце"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в интервью "СЭ" признался, что ему нравится российский нападающий Артем Дзюба. 29-летний форвард на чемпионате мира-2018​ забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в двух матчах.

– Футбол интересен тем, что публика, а может, и сам тренер предполагают одних лидеров команды – а на деле ими оказываются другие. В данном случае – Дзюба и Черышев, которые в первом матче вышли на замены, а теперь уже забили на двоих пять мячей.

– Мне нравится Дзюба, потому что у него большое сердце (бьет себя кулаком по груди. – Прим. И.Р.). Он может забить хороший гол, как Египту, но его ценность не только в этом. Знаю, что Артем способен растрясти всю команду в раздевалке, вносит в нее много мужества. Его нельзя назвать самым техничным и мастеровитым игроком сборной, но вы никогда не забудете о его присутствии на поле. Он всегда дает о себе знать. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью первая часть интервью Хиддинка