Гус Хиддинк: "Игнашевич поразительно готов физически для своего возраста"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в интервью "СЭ" признался, что ему нравится, как играет российский защитник Сергей Игнашевич​ на чемпионате мира-2018. 38-летний россиянин полностью отыграл матчи против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).

– Вам нравится, как Игнашевич в свои 38 выглядит на чемпионате мира?

– На мой взгляд, он поразительно готов физически для своего возраста. И не только он. Как того же Игнашевича защищает Юрий Жирков – еще один участник Евро-2008 и по-прежнему очень хороший игрок! Больше, чем раньше.

– В каком смысле?

– Только поймите меня правильно – очень его люблю! Когда я говорил: "Юрий, будем играть в четыре защитника, и ты – слева в обороне", – его лицо становилось кислее вашей кислой капусты (смеется). Но Жирков всегда рвался только вперед, как этот парень из "Реала" – Марселу. Он не хотел играть сзади. Но теперь Юрий действует чрезвычайно дисциплинированно и очень помог Игнашевичу в борьбе против Салаха. Вернее, они помогли друг другу. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью первая часть интервью Хиддинка