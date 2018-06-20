Гус Хиддинк: "Головин при правильном отношении может заиграть в Европе"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк считает, что хавбек ЦСКА Александр Головин может заиграть в Европе. Интерес к игроку проявляют "Ювентус" и "Челси". На чемпионате мира-2018 Головин провел два матча против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). В игре с аравийцами он забил гол.

- Головин должен быть убежден, что будет играть, - сказал Хиддинк в эфире передачи "Все на матч!". - Не очень хорошо, если он будет выходить раз в месяц. Он должен много играть. При правильном отношении он может заиграть в Европе.

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