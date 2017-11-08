Гуренко разорвал контракт с Федерацией футбола Сербии

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко, входивший в штаб Славолюба Муслина в сборной Сербии, разорвал контракт с Федерацией футбола Сербии, сообщает официальный сайт белорусского клуба. Отмечается, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.
Таким обоазом, Гуренко сосредаточится на работе в клубе.
Напомним, Муслин, известный по работе с "Локомотивом", "Химками", "Краснодаром" и "Амкаром", вывел Сербию на чемпионат мира 2018 года, после чего был уволен.
Дополнительная информация
http://dinamo-minsk.by/ru/press-tsentr/~shownews/gurenko_08112017