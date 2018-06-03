Гурам Аджоев: "Арсенал" внес большой вклад в попадание Дзюбы в состав сборной"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев назвал абсолютно ожидаемым попадание Артема Дзюбы в окончательный состав сборной России на чемпионат мира-2018. Форвард во второй половине сезона-2017/18 выступал за "канониров" на правах аренды. В 10 играх за туляков форвард забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи.

– "Арсенал" внес большой вклад в попадание Дзюбы в состав сборной, – цитирует ТАСС Аджоева. – Он большой футболист и знал, что получит игровую практику. Он ее получил, доказал все своей игрой, и тренеры сборной его вызвали на чемпионат мира.

Для меня было абсолютно ожидаемо его попадание в окончательный состав. Дзюба это заслужил. Думаю, он принесет пользу нашей сборной.

Сборная России продолжает готовиться к домашнему мировому первенству. 5 июня командаСтанислава Черчесова в Москве проведет товарищеский матч против Турции.

Матчи домашнего чемпионате мира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах. Россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00